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Тедеско и легионеры «Спартака» вернулись в Москву. Шюррле не прилетел
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Иностранные футболисты и тренеры «Спартака» вернулись в Москву, сообщает «Спорт-Экспресс». Среди вернувшихся не оказалось хавбека Андре Шюррле, которого красно-белые решили не выкупать у «Боруссии». Руководство «Спартака» разрешило немцу не присоединяться к команде.В источнике
С чего всё начиналось
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Шюррле не вернулся в «Спартак»

Как стало известно «СЭ», среди вернувшихся вчера в Москву легионеров и иностранных тренеров «Спартака» нет нападающего Андре Шюррле. Арендное соглашение 29-летнего форварда с красно-белыми заканчивается в конце мая.
Спорт-Экспресс 08:38
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Шюррле не прилетел в Россию с остальными легионерами

Футбол России 09:29
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Шюррле не вернулся в «Спартак»

Евро-футбол.ру 09:22
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Тедеско и легионеры «Спартака» вернулись в Москву. Шюррле не прилетел

Sports.ru 08:49
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