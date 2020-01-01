Тедеско и легионеры «Спартака» вернулись в Москву. Шюррле не прилетел

Иностранные футболисты и тренеры «Спартака» вернулись в Москву, сообщает «Спорт-Экспресс». Среди вернувшихся не оказалось хавбека Андре Шюррле, которого красно-белые решили не выкупать у «Боруссии». Руководство «Спартака» разрешило немцу не присоединяться к команде. В источнике