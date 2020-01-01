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Тедеско и легионеры «Спартака» вернулись в Москву. Шюррле не прилетел
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Иностранные футболисты и тренеры «Спартака» вернулись в Москву, сообщает «Спорт-Экспресс». Среди вернувшихся не оказалось хавбека Андре Шюррле, которого красно-белые решили не выкупать у «Боруссии». Руководство «Спартака» разрешило немцу не присоединяться к команде.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спартак» прошел тестирование на коронавирус

С учетом режима ограничений в Москве и области «Спартак» пока не будет работать на территории своего стадионе в Тушине и сможет тренироваться только за пределами столицы — на базе в Тарасовке.
Спорт-Экспресс 08:30
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Футболисты и тренеры «Спартака» прошли проверку на коронавирус

Советский спорт 09:59
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Шюррле не стал возвращаться в Россию, так как больше не сыграет за «Спартак»

Вести.Ru 10:30
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«СЭ»: Игроки «Спартака» сдали тесты на коронавирус. Шюррле не вернулся в расположение команды

Sportbox.RU 09:22
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