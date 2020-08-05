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Тренер «Спартака» Тедеско отметил опыт новичка команды Кокорина
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Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско рассказал, чем ему понравился новичок команды Александр Кокорин. По словам наставника, опыт футболиста был виден на первых тренировках. У него отлично получается укрывать мяч корпусом, а также принимать быстрые решения.В источнике
Доменико Тедеско
итальянский футбольный тренер
По первым тренировкам виден опыт футболиста. По решениям, которые он принимает, по тому, как ставит корпус. Безусловно, он добавит зрелости команде, будет нам полезен.Евро-футбол.ру18:05
С чего всё начиналось
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Тедеско рассказал, что ему бросилось в глаза на первых тренировках Кокорина

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отметил опыт новичка московской команды нападающего Александра Кокорина.
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Тедеско рассказал, что даст «Спартаку» Кокорин

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