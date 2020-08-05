Тренер «Спартака» Тедеско отметил опыт новичка команды Кокорина
Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско рассказал, чем ему понравился новичок команды Александр Кокорин. По словам наставника, опыт футболиста был виден на первых тренировках. У него отлично получается укрывать мяч корпусом, а также принимать быстрые решения.В источнике По первым тренировкам виден опыт Кокорина. То, как он принимает решения, как закрывает мяч корпусом. Безусловно, он будет нам полезен.RT на русском15:55
С чего всё начиналось
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отметил опыт новичка московской команды нападающего Александра Кокорина.