Тренер «Спартака» Тедеско отметил опыт новичка команды Кокорина

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско рассказал, чем ему понравился новичок команды Александр Кокорин. По словам наставника, опыт футболиста был виден на первых тренировках. У него отлично получается укрывать мяч корпусом, а также принимать быстрые решения.