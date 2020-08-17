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Тедеско пропустит матч «Спартака» с «Уфой» из-за ангины
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Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско пропустит матч 3-го тура РПЛ с "Уфой". Спортивный директор клуба Шамиль Газизов заявил, что специалист заболел ангиной.В источнике
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Подробнее о событии
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«Тедеско не поедет в Уфу со „Спартаком“, у Кокорина есть шанс сыграть». 10 вопросов Шамилю Газизову

Матч ТВ 11:00
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Врач о болезни Тедеско: ангина лечится в течение недели

РИА Новости 10:17
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Газизов: Тедеско пропустит матч с «Уфой» из-за ангины

Metaratings 09:11
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