Тренер «Спартака» дисквалифицирован на 6 матчей после игры с ЦСКА
Тренер "Спартака" Рамиль Шарипов дисквалифицирован на 6 матчей после удаления в дерби против ЦСКА. Такое решение принято на состоявшемся заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, которое прошло в среду, 16 сентября, в Москве.В источнике
С чего всё начиналось
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать тренера по физической подготовке московского "Спартака" Рамиля Шарипова на три матча и еще на три - условно. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Артур Григорьянц.