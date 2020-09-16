Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать тренера по физической подготовке московского "Спартака" Рамиля Шарипова на три матча и еще на три - условно. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Артур Григорьянц.