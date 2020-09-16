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Российская газетаРоссийская газета
Тренер «Спартака» дисквалифицирован на 6 матчей после игры с ЦСКА
Футбол России
  • Москва 241:22
Тренер "Спартака" Рамиль Шарипов дисквалифицирован на 6 матчей после удаления в дерби против ЦСКА. Такое решение принято на состоявшемся заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, которое прошло в среду, 16 сентября, в Москве.В источнике
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С чего всё начиналось
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КДК РФС дисквалифицировал тренера «Спартака» Шарипова на три матча и три условно

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать тренера по физической подготовке московского "Спартака" Рамиля Шарипова на три матча и еще на три - условно. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Артур Григорьянц.
ТАСС Спорт 09:16
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Тренера «Спартака» дисквалифицировали на три матча за толчок судьи во время встречи с ЦСКА

Sport.ru 10:29
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КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к тренеру «Спартака-2» Пилипчуку

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Тренер «Спартака» получил трехматчевую дисквалификацию за толчок судьи в концовке матча с ЦСКА

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