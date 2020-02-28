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Тренер «Спартака»: хочу выиграть все матчи весной
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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что весной хочет выиграть все матчи в чемпионате и Кубке России, команда работала на сборах с высокой мотивацией и на износ.В источнике
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Доменико Тедеско: На весну лично моя задача – выиграть все встречи

Советский спорт 05:21 
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Доменико Тедеско: «Ставлю перед „Спартаком“ задачу выиграть все матчи весенней части сезона»

Sportbox.RU 05:19
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Доменико Тедеско: «Ставлю перед „Спартаком“ задачу выиграть все матчи весенней части сезона»

Матч ТВ 05:19
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