Тренер «Спартака»: хочу выиграть все матчи весной

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что весной хочет выиграть все матчи в чемпионате и Кубке России, команда работала на сборах с высокой мотивацией и на износ.