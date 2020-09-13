НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Тедеско заявил, что разочарован результатом «Спартака» в матче с ЦСКА
Soccer.ru
  • Моя Москва.онлайн0:53
  • Мой Брянск0:53
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).В источнике
165
Подробнее о событии
alt

Доменико Тедеско: «Владеть инициативой — хорошо, но важнее — забивать. Мы имели больше шансов, а ЦСКА реализовал почти все удары в створ»

Матч ТВ вчера в 15:29
alt

«Спартак» слишком примитивен в атаке. До 1-го места он еще не дорос

Sport24.ru вчера в 16:07 
alt

Тедеско рассказал, почему «Спартак» проиграл в дерби

Sport.ru вчера в 14:44
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости