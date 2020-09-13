Тренер «Спартака» назвал причину поражения в дерби с «ЦСКА»

Доменико Тедеско, возглавляющий московский "Спартак", подвёл итоги противостояния с "ЦСКА" Встреча проходила на стадионе "Вэб Арена" и завершилась победой армейцев со счётом 3:1.