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«Спартак» вышел на первое место в чемпионате России
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«Спартак» одержал третью победу подряд, обогнал «Зенит» на два очка и вырвался на первое место в таблице.В источнике
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Тедеско назвал причину, по которой может посетить матч «Зенит» — «Локомотив»

Sport24.ru вчера в 14:29 
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«Спартак» не уступает 7 матчей подряд. Это самая длинная серия при Тедеско

Sports.ru вчера в 12:55
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«Спартак» не проигрывает восемь матчей в РПЛ. Это самая длинная серия при Тедеско

Матч ТВ вчера в 13:32
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