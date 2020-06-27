Тренер «Спартака» прокомментировал повреждение Ларссона

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о повреждении нападающего Джордана Ларссона, которое тот получил в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой».