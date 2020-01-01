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Тедеско: футболисты выполнили поставленную задачу, сыграли умно
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Футболисты выполнили поставленную задачу. Хотя и нельзя сказать, что игра была яркой, ребята сыграли умно, - сказал Тедеско на пресс-конференции после матча с "Уфой".В источнике
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