Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил руководству о желании покинуть команду. При этом его заявление еще не принято руководством клуба, сообщает «Лента.ру». На данный момент контракт с тренером продлен на еще один год.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», Виктор Гончаренко хочет покинуть ЦСКА по собственному желанию, о чём уже сообщил игрокам. Тренер уже написал заявление об уходе. Руководство «армейцев» хочет уговорить наставника остаться до конца сезона-2019/2020.