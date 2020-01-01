Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил руководству о желании покинуть команду. При этом его заявление еще не принято руководством клуба, сообщает «Лента.ру». На данный момент контракт с тренером продлен на еще один год.