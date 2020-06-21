Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА

Как сообщает «Monavista Daily», белорусский футболист и тренер Виктор Гончаренко официально покидает ЦСКА. Об этом сообщил член комитета по этике РФС Андрей Созин. По его словам, после игры с «Зенитом» тренер не захотел возвращаться в Россию и это было правильное решение.