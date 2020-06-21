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Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА
ФАН
  • Моя Москва.онлайн1:07
  • Мой Брянск0:52
  • Piter.tv0:19
Как сообщает «Monavista Daily», белорусский футболист и тренер Виктор Гончаренко официально покидает ЦСКА. Об этом сообщил член комитета по этике РФС Андрей Созин. По его словам, после игры с «Зенитом» тренер не захотел возвращаться в Россию и это было правильное решение.В источнике
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С чего всё начиналось
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Гончаренко хочет уйти из ЦСКА. Руководство просит его остаться до конца сезона

Как стало известно «Чемпионату», Виктор Гончаренко хочет покинуть ЦСКА по собственному желанию, о чём уже сообщил игрокам. Тренер уже написал заявление об уходе. Руководство «армейцев» хочет уговорить наставника остаться до конца сезона-2019/2020.
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