Тренер Юран заявил, что ФК «Уфа» и «Химки» отдадут 12 очков «Спартаку»

Разговор какой: 6 очков будут из "Уфы", то есть они будут подкладываться под "Спартак", и "Химки" будут. Это гарантированные 12 очков для москвичей.