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Тренер Юран заявил, что ФК «Уфа» и «Химки» отдадут 12 очков «Спартаку»
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Разговор какой: 6 очков будут из "Уфы", то есть они будут подкладываться под "Спартак", и "Химки" будут. Это гарантированные 12 очков для москвичей.В источнике
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Юран: ходят слухи, что «Уфа» и «Химки» будут подкладываться под «Спартак»

RT на русском 09:21
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Юран в частном разговоре поведал, что отказался «ложиться под «Спартак», а «Уфа» и «Химки» будут. Газизов реагировать не собирается

Спорт уик-энд 09:15
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Юран: ходят разговоры, что «Уфа» и «Химки» будут подкладываться под «Спартак»

Metaratings 09:13
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