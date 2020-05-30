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Российская газетаРоссийская газета
Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА
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Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик. 50-летний Гранеро также входит в тренерский штаб сборной России с 2015 года.В источнике
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С чего всё начиналось
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Тренер ЦСКА по физподготовке Паулино Гранеро покинул клуб

Как стало известно «Чемпионату», тренер московского ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро покинул клуб. Теперь за физическую готовность отвечает Руслан Зубик. ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 04:33
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2 года назад Игнашевич вернулся в сборную России. Он станет ключевым игроком на ЧМ-2018

Спорт-Экспресс 09:49
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Тренер по физподготовке Гранеро продолжит работать в сборной России

Sportbox.RU 07:34
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ЦСКА подтвердил уход Гранеро из клуба

Sport.ru 07:28
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