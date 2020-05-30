Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА

Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик. 50-летний Гранеро также входит в тренерский штаб сборной России с 2015 года.