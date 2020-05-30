Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА
Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик. 50-летний Гранеро также входит в тренерский штаб сборной России с 2015 года.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», тренер московского ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро покинул клуб. Теперь за физическую готовность отвечает Руслан Зубик. ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.