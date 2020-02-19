Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре". По словам Носсума, Крюгер предпринял попытку обогнать противника, и это было "вполне допустимо".В источнике Сложно объяснить, как Симен оказался у меня под ногами на том повороте. Там было достаточно места. Но я уважаю всех своих соперников, просто хотелось бы пожелать, чтобы соревнования проходили в честной борьбе, а соперники больше не делали странных вещей.