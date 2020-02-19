Александр Большунов Российский лыжник

Сложно объяснить, как Симен оказался у меня под ногами на том повороте. Там было достаточно места. Но я уважаю всех своих соперников, просто хотелось бы пожелать, чтобы соревнования проходили в честной борьбе, а соперники больше не делали странных вещей.