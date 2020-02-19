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Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Sport24.ru
  • Eurosport.ru0:20
  • Моя Москва.онлайн1:12
  • Мой Брянск0:36
  • Piter.tv0:46
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре". По словам Носсума, Крюгер предпринял попытку обогнать противника, и это было "вполне допустимо".В источнике
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Александр Большунов
Российский лыжник
Сложно объяснить, как Симен оказался у меня под ногами на том повороте. Там было достаточно места. Но я уважаю всех своих соперников, просто хотелось бы пожелать, чтобы соревнования проходили в честной борьбе, а соперники больше не делали странных вещей.
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Столкнулись на лыжне

Российская газета 14:40
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Тренер норвежского лыжника – о столкновении с Большуновым: «Один из них упал, такое случается»

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Тренер норвежского лыжника – о столкновении с Большуновым: «Один из них упал, такое случается»

Sportbox.RU 08:55
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