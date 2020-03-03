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Черчесов сообщил, кто может быть капитаном сборной России вместо Дзюбы
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Piter.tv
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, кого он видит в роли капитана команды при отсутствии Артема Дзюбы.В источнике
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Подробнее о событии
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Черчесов рассказал, кто может быть капитаном сборной России вместо Дзюбы

Sport24.ru 17:25 
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Черчесов сообщил, кто может быть капитаном сборной России вместо Дзюбы

Sportbox.RU 17:15
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Черчесов: Дзюбе уже поздно быть вратарём, пускай своим делом занимается

Чемпионат 16:56
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