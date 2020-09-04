Тренер сборной Швейцарии: «Мы хорошо себя показали в матче с Украиной»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал поражение в матче 1-го тура Лиги Наций против Украины (1:2).Сегодня по игре мы увидели, почему Украина демонстрирует такие хорошие результаты в последнее время. Я доволен игрой своей команды, особенно в первом тайме.