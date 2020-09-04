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Тренер сборной Швейцарии: «Мы хорошо себя показали в матче с Украиной»
by.Tribuna.com
  • by.Tribuna.com
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал поражение в матче 1-го тура Лиги Наций против Украины (1:2).Сегодня по игре мы увидели, почему Украина демонстрирует такие хорошие результаты в последнее время. Я доволен игрой своей команды, особенно в первом тайме.В источнике
Владимир Петкович
югославский футболист
Но какая-то поспешность у ворот соперника помешала нам развить успех. Украина наглядно продемонстрировала, почему у нее в последнее время такие блестящие результаты.Sportarena.com01:18
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Петкович: «Увидели, почему у сборной Украины такие хорошие результаты в последнее время»

Sport24.ru 03:47 
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Тренер сборной Швейцарии: «Мы хорошо себя показали в матче с Украиной»

Soccer.ru 01:04
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