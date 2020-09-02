НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЧерчесов вызвал Соболева и Фомина в состав сборной России по футболуСборная России показала фото подготовки команды к матчам Лиги нацийФутболисты сборной России поздравили Черчесова с днем рожденияСборная России показала подготовку к матчу с СербиейСборная России по футболу тренируется в полном составе в НовогорскеГлавноеОтец Месси не договорился с «Барселоной»«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере ван де БекаСборная России показала фото подготовки команды к матчам Лиги наций«Фрайбург» интересуется полузащитником «Спартака» ТилемТомас Цорн: Верю в успех Тедеско и «Спартака»ЧемпионатТренер сборной Сербии назвал преимущество сборной РоссииМатч ТВ7Матч ТВГазета.RuRT на русскомSoccernews.ruСпорт день за днемBookmaker-ratings.ruФутбол РоссииГлавный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович рассказал о подготовке к матчу со сборной России.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Проанализировали игру сборной Сербии. России нужна быстрая атакаСпорт день за днем 16:23Тренер сборной Сербии назвал преимущество сборной РоссииЧемпионат 14:02Наставник Сербии: без Баринова и Миранчука России будет тяжело, но в команде много отличных игроковФутбол России 13:45рекламаЕщё по темеЧерчесов вызвал Соболева и Фомина в состав сборной России по футболуСборная России показала фото подготовки команды к матчам Лиги нацийФутболисты сборной России поздравили Черчесова с днем рожденияСборная России показала подготовку к матчу с СербиейСборная России по футболу тренируется в полном составе в НовогорскеГлавноеОтец Месси не договорился с «Барселоной»«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере ван де БекаСборная России показала фото подготовки команды к матчам Лиги наций«Фрайбург» интересуется полузащитником «Спартака» ТилемТомас Цорн: Верю в успех Тедеско и «Спартака»Новости