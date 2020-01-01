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Тренер сборной Сербии прокомментировал поражение от российской команды
Спорт день за днем
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  • Газета.Ru
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Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович прокомментировал поражение (0:2) от российской команды в стартовом матче Лиги наций.В источнике
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Тренер сборной Сербии прокомментировал поражение в матче с Россией

Metaratings 18:15
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«Ощущалась разница в готовности команд». Главный тренер Сербии прокомментировал поражение от России

Спорт-Экспресс 17:53
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Любиша Тумбакович: Чувствуется разница в классе сборных России и Сербии

Спорт день за днем 17:30
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