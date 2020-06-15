НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Нева СпортНева Спорт
Тренер сборной Украины: Если Зидан доверится Лунину, он сожрет Куртуа
ua.Tribuna.com
  • ua.Tribuna.com
  • Нева Спорт
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • УНИАН
  • Евро-футбол.ру
Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков поделился мнением о перспективах голкипера Андрея Лунина в мадридском «Реале».В источнике
Подробнее о событии
alt

Украинскому футболисту предрекли превосходство над вратарем «Реала»

Lenta.ru 02:31
alt

Тренер сборной Украины U-17: если Зидан возьмет Лунина в команду, то он сожрет Куртуа

Футбол России 01:30
alt

Петраков: «Если Зидан доверится Лунину, то Андрей сожрёт Куртуа»

Евро-футбол.ру 01:02
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости