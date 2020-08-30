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Тренера ФК «Ростов» удовлетворил результат матча с «Краснодаром»
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Встреча прошла в воскресенье в рамках чемпионата России. Команды сыграли вничью — 1:1. После игры Карпин высказал свое мнение по этому поводу.В источнике
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