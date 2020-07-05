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Тренера «Тамбова» устроила победа над «Спартаком» в матче РПЛ
Sports.ru
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Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин высказался по итогам матча 26-го тура чемпионата России против московского "Спартака".В источнике
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Наставник «Тамбова»: если «Спартак» лишить пространства, все атаки заканчиваются фланговыми передачами на Соболева

Футбол России 15:25
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Сергей Первушин: «Если лишить „Спартак“ пространства, все атаки закончатся фланговыми передачами на Соболева»

Матч ТВ 14:33
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Сергей Первушин: «Если лишить „Спартак“ пространства, все атаки закончатся фланговыми передачами на Соболева»

Sportbox.RU 14:33
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