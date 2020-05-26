Тренера бойца Исмаилова задержали по подозрению в убийстве

Российский тренер по смешанным единоборствам (ММА) Владимир Осия был задержан по подозрению в организации убийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, а также телеканал РЕН ТВ. По информации телеканала, правоохранители провели обыски в квартире тренера.