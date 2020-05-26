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Тренера бойца Исмаилова задержали по подозрению в убийстве
Спорт-Экспресс
  • РЕН ТВ0:55
  • Пятый канал1:15
  • Телеканал 360°1:21
  • Известия0:40
  • Life.ru0:05
Российский тренер по смешанным единоборствам (ММА) Владимир Осия был задержан по подозрению в организации убийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, а также телеканал РЕН ТВ. По информации телеканала, правоохранители провели обыски в квартире тренера.В источнике
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С чего всё начиналось
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Тренер бойца ММА Исмаилова Осия задержан по подозрению в организации убийства

Правоохранительные органы допрашивают тренера бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова Владимира Осию в рамках уголовного дела об организации убийства директора торгового центра в Подмосковье.
ТАСС Спорт 06:03
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Тренер сборной России по ММА подозревается в организации убийства. Подробности

Спорт-Экспресс 06:35
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Тренера Исмаилова подозревают в организации убийства директора торгового центра в Подмосковье

Sports.ru 06:17
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Для бойца Малыхина стало неожиданностью задержание тренера Осии по подозрению в организации убийства

Sport24.ru 03:17 
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