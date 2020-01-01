Тренера сборной России по ММА задержали по делу об убийстве

Спорт-Экспресс 5 22









Российского тренера по смешанным единоборствам Владимира Осию задержала полиция. По данным источника специалист подозревается в организации убийства. На данный момент никаких дополнительных подробностей дела не разглашается. В источнике