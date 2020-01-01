Тренера сборной России по ММА задержали по делу об убийстве
Российского тренера по смешанным единоборствам Владимира Осию задержала полиция. По данным источника специалист подозревается в организации убийства. На данный момент никаких дополнительных подробностей дела не разглашается.В источнике
С чего всё начиналось
Правоохранительные органы допрашивают тренера бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова Владимира Осию в рамках уголовного дела об организации убийства директора торгового центра в Подмосковье.