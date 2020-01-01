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Тренера сборной России по ММА задержали по делу об убийстве
Спорт-Экспресс
  • РЕН ТВ0:55
  • Телеканал 360°1:21
  • Пятый канал1:15
  • Известия0:40
  • Life.ru0:05
Российского тренера по смешанным единоборствам Владимира Осию задержала полиция. По данным источника специалист подозревается в организации убийства. На данный момент никаких дополнительных подробностей дела не разглашается.В источнике
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С чего всё начиналось
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Тренер бойца ММА Исмаилова Осия задержан по подозрению в организации убийства

Правоохранительные органы допрашивают тренера бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова Владимира Осию в рамках уголовного дела об организации убийства директора торгового центра в Подмосковье.
ТАСС Спорт 06:03
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Тренер бойца ММА Исмаилова Осия задержан по подозрению в организации убийства

ТАСС Спорт 06:03
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Тренер сборной России по ММА подозревается в организации убийства. Подробности

Спорт-Экспресс 06:35
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Тренера Исмаилова подозревают в организации убийства директора торгового центра в Подмосковье

Sports.ru 06:17
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