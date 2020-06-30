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Тренеру «Барселоны» посоветовали посадить Месси в запас
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Бывший голкипер сборной Аргентины Уго Гатти высказался об игре нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.В источнике
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Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: "На месте Сетьена я бы убрал Месси из состава "Барселоны"

Soccernews.ru 09:29
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Экс-игрок сборной Аргентины: «На месте Сетьена посадил бы Месси в запас»

Евро-футбол.ру 09:08
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Тренеру «Барселоны» посоветовали посадить Месси в запас

Газета.Ru 08:47
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