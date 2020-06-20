Тренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»

Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после поражения в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита", в котором его команда потерпела крупное поражение (0:4). О самочувствии Гончаренко рассказал один из его помощников Сергей Овчинников.