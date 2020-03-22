Сёмин назвал тройку лучших футболистов сезона в РПЛ
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал тройку лучших футболистов сезона-2019/20 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Как сообщает «Спорт-Экспресс», специалист выделил игроков своей команды: голкипера Маринато Гилерме, а также полузащитников Гжегожа Крыховяка и Алексея Миранчука.В источнике
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Клубы РПЛ признали его лучшим Мы решили подвести итог приостановленного сезона — тем более, пока непонятно когда он возобновится, и провели опрос среди представителей команд РПЛ на звание лучшего игрока по состоянию на март.