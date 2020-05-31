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Тренеры «Уфы» во главе с Евсеевым провели товарищеский матч
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Тренерский штаб "Уфы" провел контрольную игру на сборе в Аше.В источнике
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Тренеры «Уфы» провели товарищеский матч

Евро-футбол.ру 04:58
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Тренеры «Уфы» во главе с Евсеевым провели товарищеский матч

Футбол России 04:49
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Тренерский штаб «Уфы» принял участие в товарищеском матче

Sport24.ru 04:23 
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