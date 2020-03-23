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Тренеры клубов РПЛ назвали Дзюбу лучшим игроком сезона
DixiNews
  • Мой Брянск1:06
  • Piter.tv0:46
Тренеры клубов Российской премьер-лиги выбрали нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу лучшим футболистом России в текущем сезоне, пишут «Известия». Сообщается, что в опросе приняли участие тренеры 15 из 16 команд.В источнике
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С чего всё начиналось
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Дзюба — лучший игрок России здесь и сейчас. Опрос «СЭ»

Клубы РПЛ признали его лучшим Мы решили подвести итог приостановленного сезона — тем более, пока непонятно когда он возобновится, и провели опрос среди представителей команд РПЛ на звание лучшего игрока по состоянию на март.
Спорт-Экспресс 22 марта в 08:00
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