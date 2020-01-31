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Исламхан, который не подошел «Зениту», будет играть в ОАЭ
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Экс-полузащитник алматинского "Кайрата" Бауыржан Исламхан, находивший на просмотре в "Зените", продолжит карьеру в 13-кратном чемпионе ОАЭ.В источнике
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Исламхан, побывавший на просмотре в «Зените», продолжит карьеру в ОАЭ

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Не подошедший «Зениту» Исламхан подписал контракт с «Аль-Айном»

Чемпионат вчера в 06:56
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Находившийся на просмотре в «Зените» Исламхан официально перешел в «Аль-Айн»

Нева Спорт вчера в 06:56
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