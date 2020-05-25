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Тренировки «Локомотива» проходят под руководством Пашинина
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Тренировочные занятия столичного "Локомотива" проходят под руководством российского специалиста Олега Пашинина.В источнике
Подробнее о событии
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Тренировки «Локомотива» проводит Пашинин. Семин уже ушел из команды

Sports.ru 15:48
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Стало известно, под чьим руководством «Локомотив» возобновил тренировки

Спорт день за днем 13:31
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Сёмин больше не проводит тренировки «Локомотива», его заменяет Пашинин

Metaratings 13:17
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