НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЦСКА отложил планы по подписанию Вагнера ЛаваТрансфер Вагнера Лава в ЦСКА находится на грани срываДумбия может вернуться в ЦСКАУткин: Вагнер Лав может «взбаламутить» ЦСКАЦСКА не обращался в РФС по поводу дозаявки Вагнера ЛаваГлавноеКержаков назвал фаворита полуфинала КР по футболу «Зенит» — «Спартак»Аленичев назвал Тиля и Крала самыми провальными трансферами «Спартака»Макгрегор мог подраться с Фергюсоном на турнире UFC 249«Авангард» выступил с заявлением по поводу обысков у СушинскогоЦСКА отложил планы по подписанию Вагнера ЛаваSoccernews.ruАрустамян: «Вагнер Лав в понедельник объявит о возвращении в ЦСКА»Bobsoccer24BobsoccerРБКСпорт уик-эндBookmaker-ratings.ruMetaratings53 новостиRT на русскомЕвро-футбол.руMockva.ruЧемпионатМедиа лигаBFM.ruФутбол РоссииLiveSport.ruСпорт день за днемИзвестияНева СпортODDS.ruГазета.RuСпорт-ЭкспрессЭкономика сегодняSoccernews.ruSoccer.ruSport24.ruКомментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что в понедельник, 8 июня, бразильский нападающий Вагнер Лав вернется в ЦСКА.В источнике Комментировать92Подробнее о событии Чем занимался Вагнер Лав до 4-го пришествия в ЦСКА. Взял очередной трофей, побрился налысо, играл с МбаппеSport24.ru вчера в 11:31 Вагнер Лав объявит о переходе в ЦСКА в 2 часа ночи?Спорт-Экспресс вчера в 10:21Вагнер Лав уже дважды возвращался в ЦСКА. В последний раз он помог взять чемпионствоЧемпионат вчера в 06:00рекламаЕщё по темеЦСКА отложил планы по подписанию Вагнера ЛаваТрансфер Вагнера Лава в ЦСКА находится на грани срываДумбия может вернуться в ЦСКАУткин: Вагнер Лав может «взбаламутить» ЦСКАЦСКА не обращался в РФС по поводу дозаявки Вагнера ЛаваГлавноеКержаков назвал фаворита полуфинала КР по футболу «Зенит» — «Спартак»Аленичев назвал Тиля и Крала самыми провальными трансферами «Спартака»Макгрегор мог подраться с Фергюсоном на турнире UFC 249«Авангард» выступил с заявлением по поводу обысков у СушинскогоЦСКА отложил планы по подписанию Вагнера ЛаваНовости