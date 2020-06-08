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Арустамян: «Вагнер Лав в понедельник объявит о возвращении в ЦСКА»
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Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что в понедельник, 8 июня, бразильский нападающий Вагнер Лав вернется в ЦСКА.В источнике
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Подробнее о событии
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Чем занимался Вагнер Лав до 4-го пришествия в ЦСКА. Взял очередной трофей, побрился налысо, играл с Мбаппе

Sport24.ru вчера в 11:31 
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Вагнер Лав объявит о переходе в ЦСКА в 2 часа ночи?

Спорт-Экспресс вчера в 10:21
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Вагнер Лав уже дважды возвращался в ЦСКА. В последний раз он помог взять чемпионство

Чемпионат вчера в 06:00
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