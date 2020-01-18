НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСоболев останется в «Крыльях Советов»Божович: «Соболев понимает, что должен работать в любом случае»Соболев полетел с «Крыльями Советов» на второй сбор в ТурциюШведские СМИ: Берг может покинуть «Краснодар» и перейти в «Гетеборг» ближайшим летомГлавное«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World AthleticsSaksa присоединился к составу OG по Dota 2Тренер «Вашингтона»: «Овечкин хочет выиграть Кубок Стэнли»Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:1REGNUM«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»Футбол России19Футбол РоссииSports.ruСпорт-ЭкспрессMetaratingsЧемпионатМатч ТВСпорт день за днемГазета.RuСпорт БИЗНЕС OnlineSport24.ruРоссийская газетаBookmaker-ratings.ruСанкт-Петербургские ведомостиRT на русскомКП - СамараBobsoccerГол.руНациональная служба новостейИзвестияФутбольный клуб «Крылья Советов» объявил о переходе футболиста Александра Соболева в московский «Спартак». Соответствующая информация опубликована на сайте самарского клуба.В источнике Комментировать56Подробнее о событии Соболев будет получать в «Спартаке» 1,8 миллиона евро за сезонSport.ru 14:59Официально: Соболев стал игроком «Спартака»Советский спорт 14:09 «Спартак» взял в аренду Соболева. Ранее у игрока сорвался в переход в ЦСКАМатч ТВ 14:30Ещё по темеСоболев останется в «Крыльях Советов»Божович: «Соболев понимает, что должен работать в любом случае»Соболев полетел с «Крыльями Советов» на второй сбор в ТурциюШведские СМИ: Берг может покинуть «Краснодар» и перейти в «Гетеборг» ближайшим летомГлавное«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World AthleticsSaksa присоединился к составу OG по Dota 2Тренер «Вашингтона»: «Овечкин хочет выиграть Кубок Стэнли»Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:1Новости