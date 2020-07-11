НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
Третья тренировка Гран-при Штирии отменена из-за ливня
ИА Красная Весна
  • ИА Красная Весна
  • Невские Новости
  • EURO.com.ua
  • Сиб.фм
  • ГЛАС.RU
  • Нева Спорт
  • F1Report.Ru
  • RT на русском
  • Autosport.com.ru
  • Motor-Z
  • Motorsport.com Россия
  • Чемпионат
  • Факты и комментарии
  • Мотогонки.ру
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • ФАН
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • Cryptos.tv
Третья свободная практика Гран-при Штирии на трассе в Шпильберге была отменена из-за сильного дождя. Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1». Судьба квалификации пока неизвестна.В источнике
7
Подробнее о событии
alt

Старт квалификации Гран-при Штирии «Формулы-1» отложен из-за дождя

РИА Новости 09:15
alt

Формула-1. Гран-при Штирии, квалификация. Трансляция

Sport24.ru 08:50 
alt

Гран-При Штирии 2020: Квалификация

F1Report.Ru 10:58
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости