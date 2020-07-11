Третья тренировка Гран-при Штирии отменена из-за ливня

Третья свободная практика Гран-при Штирии на трассе в Шпильберге была отменена из-за сильного дождя. Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1». Судьба квалификации пока неизвестна.