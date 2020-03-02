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Три игрока «Спартака» попали в сборную 20-го тура РПЛ
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Пресс-служба российской Премьер-лиги опубликовала символическую сборную двадцатого тура по версии InStat. Вратарь: Максименко («Спартак»).В источнике
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5 лучших вратарей 20-го тура РПЛ. Версия Владимира Габулова

Чемпионат 14:02
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Составлена символическая сборная 20-го тура РПЛ. Наибольшее число представителей – у «Спартака» и «Краснодара»

Metaratings 06:42
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По три игрока «Спартака» и «Краснодара» в символической сборной 20-го тура РПЛ

Sport24.ru 06:03 
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