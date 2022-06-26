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Бомбардир.ру
Бомбардир.ру

Три клуба АПЛ претендуют на Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет покинуть клуб летом.
Бомбардир.ру
Французский клуб рассматривает вариант с продажей форварда, а сам игрок задумался об уходе из состава чемпионов Франции на фоне слухов о своей продаже.
Soccer.ru
В подписании Неймара заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
Soccer.ru

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Три клуба АПЛ претендуют на Неймара
Бомбардир.рувчера в 11:41
Неймар готов покинуть ПСЖ. На бразильца претендуют три команды АПЛ
Soccer.ruвчера в 11:25
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