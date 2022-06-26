Бомбардир.руТри клуба АПЛ претендуют на НеймараНападающий «ПСЖ» Неймар хочет покинуть клуб летом.Бомбардир.руФранцузский клуб рассматривает вариант с продажей форварда, а сам игрок задумался об уходе из состава чемпионов Франции на фоне слухов о своей продаже.Soccer.ruВ подписании Неймара заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».Soccer.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииТри клуба АПЛ претендуют на НеймараБомбардир.рувчера в 11:41Неймар готов покинуть ПСЖ. На бразильца претендуют три команды АПЛSoccer.ruвчера в 11:25Показать все источникиОценить