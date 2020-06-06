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Три новичка ФНЛ получили рекомендации лиги к лицензированию от РФС
Городской32 (Брянск)
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Экспертная комиссия ФНЛ на онлайн-заседании рассмотрела документы нескольких клубов на получение лицензии РФС 2, которая дает право сыграть в Олимп-ФНЛ.В источнике
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ФНЛ одобрила заявления трех победителей групп ПФЛ на получение лицензии

РИА Новости 04:21
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Три новичка ФНЛ получили рекомендации лиги к лицензированию от РФС

Sportbox.RU 02:45
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Три новичка ФНЛ получили рекомендации лиги к лицензированию от РФС

Матч ТВ 02:45
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