Три новичка ФНЛ получили рекомендации лиги к лицензированию от РФС

Экспертная комиссия ФНЛ на онлайн-заседании рассмотрела документы нескольких клубов на получение лицензии РФС 2, которая дает право сыграть в Олимп-ФНЛ. В источнике