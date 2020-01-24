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Три российских футболиста дисквалифицированы за ставки на матчи
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Трое российских футболистов дисквалифицированы за ставки на матчи своей команды.В источнике
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