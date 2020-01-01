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Триппьер обвинен в нарушении запрета на ставки
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Защитнику "Атлетико" и сборной Англии Кирану Триппьеру были предъявлены обвинения в нарушении правил FA касательно запрета на ставки.В источнике
Подробнее о событии
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Триппьер обвиняется в игре на тотализаторе

Спорт-Экспресс вчера в 12:07
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Защитник «Атлетико» Триппьер может быть отстранен от футбола из-за ставок

Вести.Ru вчера в 11:55
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Защитника «Атлетико» обвинили в нарушении запрета на ставки

Sportbox.RU вчера в 11:51
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