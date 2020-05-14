Трусова объяснила уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Спортсменка опубликовала обращение к болельщикам на своей странице в Instagram.