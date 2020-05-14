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Трусова объяснила уход от Тутберидзе к Плющенко
Metaratings
  • Пятый канал0:39
  • Телеканал 360°0:16
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Спортсменка опубликовала обращение к болельщикам на своей странице в Instagram.В источнике
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