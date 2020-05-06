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Плющенко подтвердил переход Трусовой от Тутберидзе в его группу
Чемпионат
  • Телеканал 360°0:16
  • Piter.tv0:46
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова переходит в его тренерскую группу. Ранее спортсменка тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.В источнике
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Василий Уткин
российский журналист
Если #прямосейчас и тут — беридзе, то #когдатопотом — давадзе. В сущности, это всё, что я думаю о переходе фигуристки Трусовой в группу к Плющенко.
С чего всё начиналось
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Плющенко объявил о переходе Трусовой в его тренерскую группу

Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова переходит в тренерскую группу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом Плющенко заявил ТАСС в среду. Трусовой 15 лет, с 2016 года она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.
ТАСС Спорт 08:45
Подробнее о событии
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Один из тренеров вслед за Трусовой ушёл из группы Тутберидзе

Sport.ru 09:29
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Татьяна Тарасова — о переходе Трусовой к Плющенко: «Мы Александру все очень любим, но она не решает. Здесь решают родители»

Матч ТВ 09:53
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Татьяна Тарасова — о переходе Трусовой к Плющенко: «Мы Александру все очень любим, но она не решает. Здесь решают родители»

Sportbox.RU 09:53
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