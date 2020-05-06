Плющенко подтвердил переход Трусовой от Тутберидзе в его группу
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова переходит в его тренерскую группу. Ранее спортсменка тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.В источнике Если #прямосейчас и тут — беридзе, то #когдатопотом — давадзе. В сущности, это всё, что я думаю о переходе фигуристки Трусовой в группу к Плющенко.
С чего всё начиналось
Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова переходит в тренерскую группу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом Плющенко заявил ТАСС в среду. Трусовой 15 лет, с 2016 года она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.