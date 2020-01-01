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Тугарев рассказал о реальности интереса «Ювентуса» к Миранчуку
Футбол России
  • Футбол России
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  • Нева Спорт
Форвард «Локомотива» Роман Тугарев считает, что «Ювентус» всерьез интересовался Алексеем Миранчуком. Об этом он рассказал в интервью Sport24.В источнике
Подробнее о событии
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Тугарев: «Может ли Миранчук уйти летом? Может быт»

Sport.ru 15:58
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Тугарев рассказал о реальности интереса «Ювентуса» к Миранчуку

ProstoProSport 15:40 
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Тугарев заявил, что «Ювентус» и «Милан» проявляли интерес к Алексею Миранчуку

Metaratings 15:14
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