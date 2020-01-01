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Тухель: не могу сказать Неймару, как забивать голы
Sports.ru
  • Sports.ru
На тренировках Неймар забивает. Он начнёт забивать снова и в матчах. Он играет необыкновенно и очень силён.В источнике
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Тухель: не могу сказать Неймару, как забивать голы

RT на русском 04:57
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Тухель – о реализации Неймара: «Что я могу ему сказать? Я за карьеру забил гола два»

Бомбардир.ру 04:42
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Тухель — о Неймаре: он начнёт забивать

Чемпионат 04:40
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