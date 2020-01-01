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MetaratingsMetaratings
Тухель оправдался за сенсационное поражение от «Ланса»
Metaratings
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель объяснил причины поражения от «Ланса» в матче Лиги 1 (0:1). По его мнению, команде не хватает ряда лидеров, которые заболели коронавирусом.В источнике
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Тухель оправдался за сенсационное поражение от «Ланса»

Metaratings 01:36
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Тухель высказался о поражении «ПСЖ» от «Ланса»

Евро-футбол.ру 01:10
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Тухель про 0:1 с «Лансом»: «Ничья – максимум, на что мог рассчитывать «ПСЖ»

Sports.ru 00:40
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