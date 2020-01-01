Тухель оправдался за сенсационное поражение от «Ланса»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель объяснил причины поражения от «Ланса» в матче Лиги 1 (0:1). По его мнению, команде не хватает ряда лидеров, которые заболели коронавирусом.